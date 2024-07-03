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11:55, 3 июля 2024Силовые структуры

Российский пенсионер открыл огонь по автомеханикам из-за некачественного ремонта машины

В Иркутской области пенсионер застрелил автомеханика из-за плохого ремонта

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум автомеханикам из-за некачественного ремонта его машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Пенсионера хотят отправить под стражу.

По версии следствия, 1 июля злоумышленник выстрелил из обреза ружья в двух автомехаников, потому что остался недоволен их работой по ремонту его отечественного автомобиля. В результате одному из них он нанес несовместимые с жизнью ранения. Второй пострадавший госпитализирован.

Ранее Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя, ранившего двух детей и женщину во время стрельбы по прохожим из окна своей квартиры.

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