Россиянин получил пять лет колонии за стрельбу по детям из окна дома

Житель Назрани сел на 5 лет за ранение 2 детей и женщины при стрельбе из окна

Магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя, ранившего двух детей и женщину во время стрельбы по прохожим из окна своей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что 15 апреля 2023 года житель Назрани с балкона своей квартиры в многоквартирном доме по улице Московская стал стрелять по людям из пневматического пистолета. Он ранил 11-летнюю девочку, которой был причинен тяжкий вред здоровью. Также пострадала 42-летняя женщина и 12-летняя девочка — их ранения были квалифицированы как легкий вред здоровью.

10 июня сообщалось, что в Вологодской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 36-летнего уроженца Архангельской области, который открыл огонь по прохожим из-за депрессии.