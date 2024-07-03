Сообщения о принудительной отправке мигрантов из Мариуполя на СВО не подтвердились

Сообщения о принудительной отправке мигрантов на СВО не нашли подтверждения

В чатах, мессенджерах и украинских источниках в начале июля начали распространяться сообщения о том, что власти Мариуполя якобы принудительно отправляют мигрантов в зону спецоперации на Украине. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из подобных постов был опубликован в «Чате Новой Каховки» в Telegram. К публикации прикреплена 33-секундная видеозапись: утверждается, что источник ролика — «Первый республиканский канал», транслируемый на территории Донецкой народной республики (ДНР). Пользователю его якобы отправила подруга, обнаружившая материал в неназванном чате.

В сюжете сказано, что «целая рота трудовых мигрантов может пополнить ряды Российской армии» — якобы правоохранительные органы провели рейды и выявили уклонистов среди приезжих, не так давно принявших российское гражданство. Закадровый текст сопровожден видеорядом — на нем запечатлена группа мигрантов и представители силовых структур. Материал дополнен официальной заставкой телеканала, геотитром и символикой миграционной службы ДНР.

Стоит отметить, что присутствующие в кадре люди одеты в достаточно теплую для июля одежду — в Мариуполе в настоящее время, согласно данным метеорологов, столбики термометров достигают плюс 30-33 градусов. Кроме того, на финальных кадрах запечатлена группа автомобилей силовиков: если приглядеться, можно заметить автомобильный код региона на номерах — 78, он соответствует Санкт-Петербургу (код региона ДНР — 80).

В действительности распространяемая видеозапись не имеет никакого отношения к Донбассу — ролик был снят в Санкт-Петербурге и опубликован местным управлением полиции в мае прошлого года. Тогда местные правоохранительные органы провели профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Приморском районе города. «Полицейские проверили жилые дома на 1-й Утиной улице, Приморском проспекте и Приморском шоссе. В ходе мероприятий проверены 607 иностранных граждан, у 20 мигрантов были выявлены нарушения режима пребывания. Правонарушители доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности», — сообщалось в публикации пресс-службы.

Украинские источники и ранее сообщали о массовой мобилизации мигрантов в Мариуполе — в апреле экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что не менее 20 мужчин азиатской внешности напротив площади Свободы были «загружены в грузовик и депортированы в военкомат». «Ждем на линии фронта. А так — никакой мобилизации, ага», — написал он. В действительности на опубликованном им видео был также запечатлен рейд против нелегальных мигрантов. Данная информация была опровергнута.

Проверки мигрантов проводятся и в других регионах России, это стандартная практика, она не означает проведения мобилизационных мероприятий. Данные меры обусловлены статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, любой человек в течение двух недель после приобретения гражданства и получения российского паспорта должен встать на воинский учет. Указанная статья никак не связана с мобилизацией и отправкой в зону боевых действий.

Утверждения об отправке мигрантов из Мариуполя в зону СВО получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».