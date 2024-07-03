Спасшего младенца из-под завалов дома сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия

Сотрудника МЧС Гриценко, спасшего младенца, уволили в связи с утратой доверия

Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Госслужба».

Спасатель стал известен в 2019 году, после того, как 1 января вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Ваню, пролежавшего там на морозе более 35 часов.

Отмечается, что Гриценко уволен согласно абзаца 2 и 3 подпункта «д» пункта 1 статьи 51 федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Агентство уточнило, что основанием для утраты доверия стало непринятие сотрудником мер для урегулирования конфликта интересов, а также отказ предоставить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя, супруги и несовершеннолетних детей.

В МЧС подтвердили ТАСС увольнение Гриценко в запас в связи с утратой доверия. Там пояснили, что основанием для этого послужило нарушением им законодательства в области противодействия коррупции.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда жертвами стали 39 человек. 1 января на месте частичного обрушения многоэтажного дома обнаружили живым 10-месячного ребенка. Он более суток пролежал под завалами.