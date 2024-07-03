Уволившиеся американские чиновники призвали США изменить политику по Газе

В США уволившиеся чиновники призвали в заявлении изменить политику по Газе

В США 12 уволившихся чиновников призвали американское руководство изменить политику по отношению к конфликту в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывших чиновников.

«Дипломатическое покрывательство со стороны Америки и ее непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили наше неопровержимое соучастие в убийствах и насильственном голоде палестинского народа в Газе», — утверждается в документе.

По данным заявления, американские чиновники, подписавшие документ, уволились по собственному желанию в знак несогласия с подходом США к конфликту в Газе.

В документе американская политика по палестино-израильскому конфликту названа «провалом» и «угрозой национальной безопасности США». По мнению бывших чиновников, своим подходом к этому кризису США нанесли ущерб собственным интересам и своему имиджу на мировой арене.

Кроме того, в заявлении отмечается, что американская политика по Газе привела палестинский народ к катастрофе, не смогла защитить израильтян и при этом мотивировала радикалов.

28 июня сообщалось, что США возобновят поставки Израилю авиабомб, приостановленные из-за военной операции еврейского государства в Рафахе.