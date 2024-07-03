Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 3 июля 2024Мир

Уволившиеся американские чиновники призвали США изменить политику по Газе

В США уволившиеся чиновники призвали в заявлении изменить политику по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

В США 12 уволившихся чиновников призвали американское руководство изменить политику по отношению к конфликту в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывших чиновников.

«Дипломатическое покрывательство со стороны Америки и ее непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили наше неопровержимое соучастие в убийствах и насильственном голоде палестинского народа в Газе», — утверждается в документе.

По данным заявления, американские чиновники, подписавшие документ, уволились по собственному желанию в знак несогласия с подходом США к конфликту в Газе.

В документе американская политика по палестино-израильскому конфликту названа «провалом» и «угрозой национальной безопасности США». По мнению бывших чиновников, своим подходом к этому кризису США нанесли ущерб собственным интересам и своему имиджу на мировой арене.

Кроме того, в заявлении отмечается, что американская политика по Газе привела палестинский народ к катастрофе, не смогла защитить израильтян и при этом мотивировала радикалов.

28 июня сообщалось, что США возобновят поставки Израилю авиабомб, приостановленные из-за военной операции еврейского государства в Рафахе.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

      ФАС выдала предупреждение трем операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

      Опрос показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      Силуанов высказался о поправках к проекту налоговых изменений

      Названа доля производимых в России лекарств

      79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже

      Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

      ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

      На улицы Астаны вывели военную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше