Axios: США разморозят поставку Израилю авиабомб и ракет

США возобновят поставки Израилю авиабомб, приостановленные из-за военной операции еврейского государства в Рафахе. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным портала, планируется, что Израиль получит 1,7 тысячи 500-фунтовых бомб через две недели, когда завершит операцию на юге сектора Газа. Отмечается, что такое решение было принято по итогам переговоров в Вашингтоне на этой неделе.

Axios полагает, что подобный шаг со стороны США свидетельствует, в частности, о потере их интереса к деэскалации конфликта в регионе.

9 мая президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом он пообещал, что Вашингтон продолжит передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.