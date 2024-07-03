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16:30, 3 июля 2024Силовые структуры

В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые подозреваемые. Среди них — студент, восьмиклассник и монтажник

Фигурантом в деле о покушении на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик восьмого класса.

В деле также фигурируют студент колледжа и монтажник. Молодых людей задержали 7 мая по делу о хулиганстве, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, запретив выходить из дома по ночам.

В Следственном комитете России задержание связали с деятельностью неонацистской группы «Параграф-88».

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ФСБ предотвратила покушение летом 2023 года

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили покушение на Симоньян и Собчак в июле 2023 года. По данным ведомства, преступление готовили украинские спецслужбы. При этом разведку по адресам работы и проживания журналисток вели члены группировки «Параграф-88», их задержали в Москве и Рязанской области. Среди них также были несовершеннолетние.

На допросах они заявили, что за каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. У задержанных изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Также были изъяты шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.

Симоньян, комментируя произошедшее, отмечала, что это не первое готовившееся на нее покушение. «Сейчас я уже за этот год привыкла жить с ощущением зайца в поле, знаете, за которым кто-то бежит с ружьем», — призналась она.

По словам Симоньян, она к этому относится так: двух смертей не бывать, одной не миновать. Она также выразила сожаление из-за попытки 18-летнего юноши организовать покушение на нее.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Собчак, в свою очередь, поблагодарила правоохранителей за предотвращение попытки покушения на нее, добавив, что «любой террор — зло, без всяких но».

Киев заявил об отсутствии интереса к покушению на Собчак и Симоньян

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к подготовке покушений на журналисток. По его словам, украинским властям невыгодно нападение на Симоньян и Собчак, поскольку «они ни на что не влияют».

«Они нам совершенно точно не нужны. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [российской спецоперации на Украине] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — отметил он.

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19 июня 2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала покушение на журналисток очередным подтверждением террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. В качестве других примеров она привела теракт против журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года, покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в марте 2023-го, взрыв статуэтки, унесший жизнь военкора Владлена Татарского в апреле 2023-го, и тяжелое ранение писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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