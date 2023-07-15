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17:55, 15 июля 2023Мир

Захарова обвинила «террористический» режим Киева в покушении на Симоньян

Захарова: покушение на Симоньян и Собчак — подтверждение «террористического» режима Киева

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала покушение на журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак очередным подтверждением «террористической сущности режима Владимира Зеленского». Ее комментарий появился на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, «тщательно опекаемый западными кураторами» киевский режим является заказчиком, организовавшим покушение на Симоньян и Собчак. «В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали, однако уже сейчас очевидно, что поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность российских журналистов», — отметила представитель МИДа. Она добавила, что украинские спецслужбы пытаются посягнуть на жизнь Симоньян не впервые, журналистка постоянно сталкивается с угрозами.

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима В.Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — убеждена Захарова. В качестве других примеров она привела расправу над журналисткой Дарьей Дугиной в августе 2022 года, покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в марте 2023-го, взрыв статуэтки, унесший жизнь военкора Владлена Татарского в апреле и тяжелое ранение писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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Сегодня

Представитель МИДа выразила сомнение, что профильные международные организации каким-либо образом отреагируют на предотвращенное покушение на Симоньян и Собчкак. В заключении Захарова обвинила западный либеральный режим в «патологическом лицемерии».

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Отмечается, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.

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    Полина Кислицына
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