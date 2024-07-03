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16:57, 3 июля 2024Мир

В ЕС рассказали о решении по помощи Украине за счет активов России

Politico: США не решили, какую сумму выделят Украине за счет активов России

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США пока не решили, какую сумму выделят Украине за счет замороженных активов России. О решении Вашингтона по помощи Киеву рассказала газета Politico со ссылкой на источник в Европейском союзе (ЕС).

«Лидеры G7 договорились в июне, что каждый из них направит свой собственный кредит Украине, который будет погашен за счет годовой прибыли, полученной от замороженных активов России к концу года. Вашингтону еще предстоит решить, сколько он может внести», — заявил источник издания.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС не была достигнута договоренность о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.

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      Семен Александров
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