В ЕС рассказали о решении по помощи Украине за счет активов России

Politico: США не решили, какую сумму выделят Украине за счет активов России

США пока не решили, какую сумму выделят Украине за счет замороженных активов России. О решении Вашингтона по помощи Киеву рассказала газета Politico со ссылкой на источник в Европейском союзе (ЕС).

«Лидеры G7 договорились в июне, что каждый из них направит свой собственный кредит Украине, который будет погашен за счет годовой прибыли, полученной от замороженных активов России к концу года. Вашингтону еще предстоит решить, сколько он может внести», — заявил источник издания.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС не была достигнута договоренность о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.