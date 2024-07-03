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02:19, 3 июля 2024Россия

В России оценили наличие сил для продолжения спецоперации на Украине

Капитан Дандыкин: у России достаточно сил для продолжения СВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

У России достаточно сил для продолжения специальной военной операции, такую оценку в беседе с NEWS.ru дал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт указал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у Москвы ресурсов для дальнейшего ведения боевых действий. Он подчеркнул, что за сутки российские военные уничтожили восемь самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что является показательным.

«Зеленский много чего говорит. Он говорун по специальности. Почему нет сил? Силы есть, просто надо думать, куда чего направить. Главное — беречь людей, по-другому нельзя», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что украинский лидер часто делает противоречивые заявления, в том числе о возможности переговоров Украины и России, или о том, чего не хватает или что имеется у Киева, например, средства противовоздушной обороны (ПВО) для отражения российских атак.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве. Украинский лидер также допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».

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      Марина Совина
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