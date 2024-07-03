Женщина 20 лет обманывала мужа о семейном рецепте и оказалась в неловкой ситуации

Жена, в самом начале отношений солгавшая мужу о семейном рецепте, оказалась в неловкой ситуации из-за того, что лгать ей пришлось в течение 20 лет. На историю, опубликованную в TikTok подкаста LuAnna, обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам женщины, в первые месяцы знакомства с будущим мужем она, чтобы произвести на него впечатление, предложила приготовить карри по секретному рецепту бабушки. Однако на самом деле она купила магазинную пасту карри и добавила в нее нарезанные помидоры и лук. «А еще добавила волшебный ингредиент — кусочки банана (поверьте, это работает)», — вспомнила она.

Будущий муж несколько раз спрашивал, из каких ингредиентов состоит карри, но женщина утверждала, что не может раскрыть семейный рецепт. «Его родственники были в восторге от моего карри. Они сказали, что это лучшее, что они когда-либо пробовали», — призналась она. В браке супруги состоят уже 20 лет, у них трое детей, а она до сих пор лжет о своем карри и готовит его родителям мужа каждый месяц. Ей даже приходится тайно выбрасывать пустые баночки из-под пасты и делать вид, что она использует много специй. Недавно она солгала еще раз — заявила мужу, что секрет передается только дочерям, а у них сыновья. Женщина признается, что уже устала от обмана.

В комментариях ей посоветовали заготавливать пасту заранее и замораживать, чтобы не заниматься этим постоянно. «Купите сразу много соуса и заморозьте его! Всякий раз, когда я готовлю пасту карри, я заготавливаю ее оптом и замораживаю, ведь кто захочет тратить часы на ее приготовление ежемесячно», — рекомендовала ей одна из пользовательниц TikTok.

Ранее к специалистке по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, признавшаяся, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей по мелочам. Нолан ответила, что причиной вранья может быть как раз то, что парень чувствует недоверие.