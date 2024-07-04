В отмене Эрдоганом визита к союзнику ради футбола увидели подтекст

Эксперт Николаева: у поездки Эрдогана на футбол вместо саммита есть подтекст

В решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить визит к союзнику ради футбольного матча есть подтекст, полагает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Это, конечно, желание не только повысить боевой дух своей команды, но и поставить на место своего союзника, скажем так, то есть дать ему понять, что боевой дух команды Турции, страны, которую возглавляет Эрдоган, важнее, чем посещение саммита. Это читается даже не между строк, а прямо в лоб. Именно это, я думаю, и было подтекстом этого решения Эрдогана», — сказала Николаева.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Эрдоган отменил поездку на саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Азербайджане, чтобы поехать на футбольный матч сборных Турции и Нидерландов в Германии. Таким образом турецкий лидер якобы «решил повысить боевой дух» национальной команды на фоне начавшегося расследования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала.

Внимание УЕФА привлекло то, что Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами.

