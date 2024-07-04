Эрдоган отменил поездку к союзнику ради футбола

A Haber: Эрдоган отменил поездку на саммит в Азербайджане и поехал на футбол

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку на саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Азербайджане и поехал на футбольный матч сборных Турции и Нидерландов в Германии. Об этом сообщает A Haber.

«Эрдоган решил отменить свой визит и посетить матч Турция — Нидерланды, чтобы поддержать национальную сборную», — указывает телеканал.

Эрдоган «решил повысить боевой дух» национальной команды на фоне начавшегося расследования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала, отмечается в публикации.

Ранее Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами, что и привлекло внимание УЕФА.