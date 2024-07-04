Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией

Ле Пен заявила, что публикация МИД РФ о выборах во Франции является провокацией

Глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала публикацию Министерства иностранных дел (МИД) России с ее фото в соцсети X, назвав ее провокацией.

В эфире канала TF1 ведущий задал Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны России в свете парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию российского внешнеполитического ведомства.

«Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции — прим. «Ленты.ру»)», — высказалась она.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» перед выборами удалила с сайта часть предложений по оборонной политике, в том числе призыв углубить дипломатические отношения с Россией. Отмечается, что удаленные предложения были сделаны во время президентской кампании Ле Пен в 2022 году.