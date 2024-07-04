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14:30, 4 июля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над родителями россиянина задержали в Москве

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве молотком родителей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в расправе над своими родителями в Оренбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Накануне в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее соседи — супружеская пара и сын, проживавший с ними, — исчезли. Полицейские осмотрели дом пропавших и нашли заколоченный погреб, а в нем — мужчину и женщину без признаков жизни со множественными ранами головы.

Под подозрение пал сын потерпевших, его обнаружили в столице. Мужчину доставили в Оренбург и передали в следственные органы.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 29 июня мужчина вооружился молотком и, набросившись на отца и мать, нанес им множественные удары по голове. После этого он сбросил тела в погреб и предметы, на которые попала кровь, заколотил крышку и сбежал из области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Амурской области осудили на 7 лет жителя, напавшего с ножом на знакомого.

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      Илона Палей
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