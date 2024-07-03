Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 3 июля 2024Силовые структуры

Набросившийся с ножом на знакомого из-за подозрений в краже денег россиянин получил срок

В Амурской области осудили на 7 лет жителя, набросившегося с ножом на знакомого

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

Свободненский городской суд Амурской области приговорил жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение с ножом на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о покушении. Следствие и суд установили, что вечером 15 марта в селе Желтоярове он встретил знакомого и, будучи уверенным, что тот причастен к пропаже его денег, достал нож. Подсудимый нанес потерпевшему два удара — в шею и грудь, после чего хотел ударить еще раз, но его остановил очевидец. Он также оказал помощь потерпевшему, что спасло тому жизнь.

Ранее сообщалось, что российский дачник приревновал жену к соседу и вонзил ему в шею нож.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

      Француза Филиппа Дельпаля объявили в России в розыск

      Мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра туристку

      Москвичам посоветовали не купаться в фонтанах

      Россиянин предстанет перед судом за контрабанду золота на 70 миллионов рублей

      Россияне раскрыли необходимую одежду для отпуска

      Муфтият Дагестана временно запретил никабы

      Трамп обошел Байдена в сборе средств для избирательной кампании

      В России одобрили способ блокировки продажи просроченных лекарств

      Ле Пен обсудит объединение с альянсом Орбана в Европарламенте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше