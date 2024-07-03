Набросившийся с ножом на знакомого из-за подозрений в краже денег россиянин получил срок

В Амурской области осудили на 7 лет жителя, набросившегося с ножом на знакомого

Свободненский городской суд Амурской области приговорил жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение с ножом на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о покушении. Следствие и суд установили, что вечером 15 марта в селе Желтоярове он встретил знакомого и, будучи уверенным, что тот причастен к пропаже его денег, достал нож. Подсудимый нанес потерпевшему два удара — в шею и грудь, после чего хотел ударить еще раз, но его остановил очевидец. Он также оказал помощь потерпевшему, что спасло тому жизнь.

Ранее сообщалось, что российский дачник приревновал жену к соседу и вонзил ему в шею нож.

