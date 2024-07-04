Пытавшегося увести ребенка со двора в Москве мужчину задержали

В Москве полиция задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка

В Москве полиция задержали мужчину, который пытался увезти мальчика со двора. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанным оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Полиция провела проверку по статьям 144 и 145 УПК РФ.

3 июля в районе столичного Люблино курьер отбил ребенка у пытавшегося увести его со двора мужчины. Видео этого момента попала в сеть.

Позднее злоумышленник заявил, что ребенок сам обратился к нему с просьбой купить еды. Мальчик, в свою очередь, сообщил силовикам, что в отношении него противоправные действия не совершались.