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11:18, 4 июля 2024Силовые структуры

Пытавшегося увести ребенка со двора в Москве мужчину задержали

В Москве полиция задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве полиция задержали мужчину, который пытался увезти мальчика со двора. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанным оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Полиция провела проверку по статьям 144 и 145 УПК РФ.

3 июля в районе столичного Люблино курьер отбил ребенка у пытавшегося увести его со двора мужчины. Видео этого момента попала в сеть.

Позднее злоумышленник заявил, что ребенок сам обратился к нему с просьбой купить еды. Мальчик, в свою очередь, сообщил силовикам, что в отношении него противоправные действия не совершались.

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