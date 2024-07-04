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14:43, 4 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Краснодарского края 4 июля
СюжетПожар в Сочи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг и пятницу, 4 и 5 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности — разводить костры только на открытых площадках и незамедлительно сообщать о начавшемся в лесу пожаре.

Ранее отдыхавшая в Сочи туристка упала в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем и сорвалась с высоты 10 метров.

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      Марк Успенский
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