Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Краснодарского края 4 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг и пятницу, 4 и 5 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности — разводить костры только на открытых площадках и незамедлительно сообщать о начавшемся в лесу пожаре.

Ранее отдыхавшая в Сочи туристка упала в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем и сорвалась с высоты 10 метров.

