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16:07, 4 июля 2024Путешествия

Россиянка попала под удар снежной глыбы на глазах матери и не выжила

Shot: снежная лавина обрушилась на мать и дочь в горах Сочи

29-летняя россиянка попала под снежную лавину в горах Сочи на глазах матери и не выжила. Инцидент сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как огромные ледяные глыбы обрушились с высоты на популярном курорте Красная Поляна. Дочь мощным ударом в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по матери прокатился кусок льда массой примерно 100 килограммов.

«Туристкам пришлось пройти страшнейшее испытание на реакцию и ловкость, чтобы выжить, — пишет источник. — (...) Они отчаянно пытались увернуться от падающих ледяных камней, но их было настолько много, что сделать этого не удалось».

Отмечается, что девушку доставили в больницу с различными травмами, спасти ее не удалось. Ее мать отделалась небольшими царапинами.

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      Фариза Бацазова
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