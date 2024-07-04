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19:27, 4 июля 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 72-летних актеров

Фото: MEGA / GC Images

Популярные американские актеры и супруги Пэм Доубер и Марк Хэрмон попали в объективы папарацци и восхитили фанатов в сети своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

72-летних знаменитостей засняли во время прогулки по Санта-Монике, Калифорния. Для выхода в свет Доубер выбрала широкие прямые джинсы, белую блузу и шляпу. Кроме того, она надела кроссовки и взяла большую сумку. Ее муж, в свою очередь, примерил темно-синие шорты, белую футболку и козырек от солнца.

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Поклонники оценили внешность звезд в комментариях под материалом. «Они оба выглядят великолепно», «Она совершенно естественная», «Доубер все еще великолепна и мила», «А он все еще красив», «Потрясающая пара», — высказались они.

Ранее внешность певицы Кристины Агилеры раскритиковали в сети словами «точно Оземпик». 43-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в ярко-розовом мини-платье с длинным шлейфом и ботфортах на высоком и тонком каблуке.

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      Екатерина Ештокина
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