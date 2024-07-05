Биолог предсказала появление медуз в московских водоемах

Мейнцер: в водоемах Москвы могут появиться медузы при прогреве выше 26 градусов

Водоемы Москвы и Подмосковья могут «заселить» медузы. Их появление предсказала заместитель гендиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер, ее слова приводит агентство ТАСС.

По словам эксперта, жизненный цикл медуз состоит из трех стадий: полип — эфира — медуза. В данный момент пресноводные медузы уже обитают в некоторых водоемах столичного региона в форме полипов, отметила она.

«Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура — в среднем порядка 29 градусов. Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. При повышении температуры воды в водоемах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно», — считает Мейнцер.

Биолог рассказала, что в водах Москвы и Московской области можно встретить медузы вида Craspedacusta sowerbii. Впервые их обнаружили в 1998 году в пруду-охладителе Нижегородской государственной районной электростанции. Кроме того, медуз видели в столичных водоемах в 2010 году, когда лето было аномально жарким. Специалист заверила, что этот вид медуз неопасен для человека, а их размер в силу особенностей местного климата не превышает нескольких сантиметров.

Ранее в этот же день жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох.