Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 5 июля 2024Экономика

Биолог предсказала появление медуз в московских водоемах

Мейнцер: в водоемах Москвы могут появиться медузы при прогреве выше 26 градусов

Фото: Volker Bartels / Globallookpress.com

Водоемы Москвы и Подмосковья могут «заселить» медузы. Их появление предсказала заместитель гендиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер, ее слова приводит агентство ТАСС.

По словам эксперта, жизненный цикл медуз состоит из трех стадий: полип — эфира — медуза. В данный момент пресноводные медузы уже обитают в некоторых водоемах столичного региона в форме полипов, отметила она.

«Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура — в среднем порядка 29 градусов. Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. При повышении температуры воды в водоемах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно», — считает Мейнцер.

Биолог рассказала, что в водах Москвы и Московской области можно встретить медузы вида Craspedacusta sowerbii. Впервые их обнаружили в 1998 году в пруду-охладителе Нижегородской государственной районной электростанции. Кроме того, медуз видели в столичных водоемах в 2010 году, когда лето было аномально жарким. Специалист заверила, что этот вид медуз неопасен для человека, а их размер в силу особенностей местного климата не превышает нескольких сантиметров.

Ранее в этот же день жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

      Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше