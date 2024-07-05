Дерматолог перечислила четыре вредные летние привычки

Дерматолог Зубрицки рекомендовала не ходить у бассейна босиком из-за грибка

Американский врач Линдси Зубрицки перечислила четыре вредные привычки в летний период. Интервью с ней приводит New York Post.

В первую очередь дерматолог из Миссисипи рекомендовала не ходить у бассейна босиком. «Любые мокрые зоны, будь то сауна или бассейн, — это рассадник грибка. В таких местах его очень легко подхватить. Пожалуйста, носите тапки», — отметила эксперт.

По словам доктора, летом также лучше не использовать косметику с цитрусом в составе, поскольку взаимодействие цитруса с солнцем приводит к ожогам и гиперпигментации кожи, которая может сохраняться месяцами. Кроме того, при бритье важно следить за бородавками, чтобы не задеть их, добавила медик. «Вы можете разнести их в другие места», — пояснила она.

В заключение собеседница издания посоветовала не спать с мокрыми волосами. «У вас может появиться стригущий лишай или себорейный дерматит», — подчеркнула Зубрицки.

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