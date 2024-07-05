Ле Пен раскритиковала политические высказывания футболиста Мбаппе о результатах выборов

Ле Пен о словах Мбаппе: французы плохо воспринимают советы от миллионеров

Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала политические высказывания нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе и заявила, что население страны плохо воспринимает советы от миллионеров. Ее слова приводит издание Le Point.

Спортсмен ранее назвал катастрофой результаты первого тура парламентских выборов, на которых лидирует «Национальное объединение». Он призвал голосовать «за правильную сторону», не уточнив, кого имеет в виду.

Ле Пен отметила, что Мбаппе является очень хорошим футболистом, однако среди игроков, актеров, певцов есть тенденция указывать, кого выбирать, тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц.

«Подобные советы от миллионеров, живущих за границей, воспринимаются плохо. Это выборы эмансипации, на которых французы хотят вернуть контроль над своей судьбой и проголосовать так, как они считают нужным», — подчеркнула политик.

Ранее газета Politico писала, что союзники президента Франции Эммануэля Макрона велели ему заткнуться после провала его коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов. Французский лидер в последнее время вышел из публичного поля зрения, за исключением исполнения запланированных международных обязательств, его не видели на улице почти две недели.