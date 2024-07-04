Макрону велели заткнуться

Politico: союзники Макрона велели ему заткнуться после провала на выборах

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона велели ему заткнуться после провала его коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает Politico.

Французский лидер в последнее время вышел из публичного поля зрения, за исключением исполнения запланированных международных обязательств, его не видели на улице почти две недели. Как отмечает издание, его союзники не хотят, чтобы президент участвовал в предвыборной кампании — лицо Макрона даже убирают из предвыборной литературы.

«Ему сказали прекратить [предвыборную кампанию]… И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее его заставили его услышать. [Президент] недооценил, насколько общественность была отчуждена от его личности», — заявил представитель партии «Возрождение», пожелавший остаться анонимным.

Уточняется, что для «словоохотливого и дерзкого 46-летнего президента, который постоянно находится в центре внимания, выдвигает новые идеи, нарушает статус-кво», новая реальность некомфортна. По словам нескольких чиновников, укрывшись в Елисейском дворце, Макрон прокручивает в голове сценарии на следующий день, включающие убедительную победу крайне правых, подвешенный парламент с «Национальным объединением» в качестве крупнейшей фракции и коалицию без крайне правых.

Партийный источник отметил, что в случае победы партии Марин Ле Пен Макрон снова возьмет на себя роль гаранта французских институтов. Если «Национальное объединение» получит большинство голосов, Макрону придется выдвинуть лидера крайне правых Джордана Барделлу на пост премьер-министра. В противном случае президент может ввязаться в длительные коалиционные переговоры со своими нынешними соперниками.

Ранее стало известно, что ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией Макрона «Вместе за республику». Так национальный координатор LFI Мануэль Бомпар прокомментировал инициативу премьер-министра Франции Габриэля Атталя о формировании большинства против «Национального объединения».