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15:38, 2 июля 2024Мир

Французские ультралевые отказались от коалиции с партией Макрона

BFMTV: левая «Непокоренная Франция» отказалась от коалиции с партией Макрона

Фото: Andre Pain / Reuters

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику». Об этом заявил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.

«Я не приму участия в правительстве, которое не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые приняли Атталь и Макрон», — сказал он.

Так Бомпар прокомментировал инициативу премьер-министра Франции Габриэля Атталя о формировании большинства против ультраправой партии «Национальное объединение».

1 июля глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр исключил призыв избирателей голосовать за ультралевых из партии «Непокоренная Франция», если это будет единственным реальным вариантом победить «Национальное объединение». Он добавил, что призвал бы избирателей выбирать кандидатов от других левых партий, но никогда не призвал бы голосовать за LFI.

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      Семен Александров
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