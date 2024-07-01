Во Франции отказались от поддержки ультралевых для борьбы с ультраправыми

Ле Мэр исключил призыв голосовать за ультралевых, чтобы победить партию Ле Пен

Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр исключил призыв избирателей голосовать за ультралевых из партии «Непокоренная Франция» (LFI), если это будет единственным реальным вариантом победить ультраправую партию «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters.

«LFI представляет опасность для нации», — подчеркнул французский министр, добавив, что он призвал бы избирателей выбирать кандидатов от других левых партий, но никогда не призвал бы голосовать за LFI.

Ранее «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.