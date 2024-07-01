Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 1 июля 2024Мир

Во Франции отказались от поддержки ультралевых для борьбы с ультраправыми

Ле Мэр исключил призыв голосовать за ультралевых, чтобы победить партию Ле Пен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр исключил призыв избирателей голосовать за ультралевых из партии «Непокоренная Франция» (LFI), если это будет единственным реальным вариантом победить ультраправую партию «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters.

«LFI представляет опасность для нации», — подчеркнул французский министр, добавив, что он призвал бы избирателей выбирать кандидатов от других левых партий, но никогда не призвал бы голосовать за LFI.

Ранее «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      На Украине заметили применение первых F-16

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике

      Экс-чиновника аппарата Совфеда посадили за расправу над пожилыми родителями

      Российский завод немецкой BASF по производству лаков и красок сменил владельца

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше