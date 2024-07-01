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09:43, 1 июля 2024Мир

Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

МВД Франции: правое «Национальное объединение» победило в первом туре выборов

Фото: Yves Herman / Reuters

Правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на данные МВД страны.

Партия с союзниками получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место. Четвертый результат показали «Республиканцы», набрав 6,56 процента. На другие политические силы пришлось 3,67 процента.

По результатам первого тура в парламент Франции от «Нацобъединения» избрались 39 депутатов, от «Нового народного фронта» — 32 депутата, от коалиции Макрона и других партий — два депутата, от «Республиканцев»— один депутат. Отмечается, что явка при этом составила 66,71 процента.

Для получения большинства в парламенте необходимо 289 депутатов партии. Всего в Национальной ассамблее Франции 577 мандат.

Ранее стало известно, что партия Макрона «Вместе за республику» снимет часть кандидатов для борьбы с «Национальным объединением» во втором туре парламентских выборов. Он состоится 7 июля.

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      Дарья Балацкая
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