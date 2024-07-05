Раскрыто будущее Российского оскаровского комитета

Режиссер Кончаловский: Российский оскаровский комитет перестанет существовать

Будущее Российского оскаровского комитета раскрыл режиссер Андрей Кончаловский. Его слова приводит ТАСС.

Кинематографист заявил, что организация, вероятнее всего, прекратит свое существование. «Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие», — пояснил он.

Режиссер отметил, что премия «Оскар» имела ценность 30 лет назад. Он также отметил, что это «чисто рыночная» награда, которую не получили многие великие кинематографисты. «Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с "Оскаром"», — заключил он.

Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Организация занимается формированием и утверждением состава комиссии по выдвижению отечественных картин на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 2022 году комитет покинул его председатель Павел Чухрай, а также ряд режиссеров. В 2023 году работа комитета была приостановлена.