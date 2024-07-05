Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что в пятницу, 5 июля, и субботу, 6 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и местами на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства рекомендовали жителям и гостям края соблюдать все меры безопасности. В частности, спасатели призвали граждан следить за окружающей обстановкой и оставаться в доме в случае необходимости.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее на реке Быстрая в Елизовском районе Камчатского края перевернулся рафт с тремя туристами на борту. По данным МЧС, в надувном судне находились супружеская пара и гид. Очевидец сообщил, что во время рыбалки увидел перевернувшееся надувное судно, за которое держались три человека.