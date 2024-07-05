В российском регионе появилась вакансия по работе с золотом за 300 тысяч рублей

В Якутии появилась вакансия геолога на золотой прииск с окладом 300 тысяч рублей

В Якутии появилась вакансия участкового геолога с окладом от 300 тысяч рублей. Она опубликована на сайте российского сервиса подбора персонала.

Из описания вакансии следует, что соискатель будет работать в регионе на золотом прииске — контролировать работы по промывке золотосодержащих песков и проводить лотковое опробование песка.

От соискателя требуют наличие профильного образования и опыта работы геологом от трех лет, а также умение пользоваться программой AutoCAD.

Ранее сообщалось, что в Кандалакшском заповеднике в Карелии появилась вакансия ходока за птицами. Работа будет заключаться в обходе сетей, в которые попадают птицы — их нужно будет извлекать из ловушек и относить на кольцевание.