69-я параллель
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18:17, 5 июля 202469-я параллель

В российском регионе появилась вакансия по работе с золотом за 300 тысяч рублей

В Якутии появилась вакансия геолога на золотой прииск с окладом 300 тысяч рублей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Якутии появилась вакансия участкового геолога с окладом от 300 тысяч рублей. Она опубликована на сайте российского сервиса подбора персонала.

Из описания вакансии следует, что соискатель будет работать в регионе на золотом прииске — контролировать работы по промывке золотосодержащих песков и проводить лотковое опробование песка.

От соискателя требуют наличие профильного образования и опыта работы геологом от трех лет, а также умение пользоваться программой AutoCAD.

Ранее сообщалось, что в Кандалакшском заповеднике в Карелии появилась вакансия ходока за птицами. Работа будет заключаться в обходе сетей, в которые попадают птицы — их нужно будет извлекать из ловушек и относить на кольцевание.

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      Марк Леонов
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