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22:07, 5 июля 2024Бывший СССР

Военкор показал кадры удара «Искандером» по позиции украинских комплексов С-300

Военкор Руденко показал кадры удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ у Коптево

Видео: Telegram-канал RtrDonetsk

Военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале показал кадры удара оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер» по позициям зенитно-ракетных комплексов С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Коптево.

Военкор уточнил, что населенный пункт находится в 14 километрах восточнее Миргорода. В результате атаки были уничтожены две пуковые установки, радиолокатор, низковысотный обнаружитель, а также автотранспорт бойцов украинской противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Руденко, ВСУ понесли потери личного состава среди специалистов в области ПВО не менее 40 человек.

Ранее канал «Военная хроника» сообщил, что Россия, по предварительным данным, впервые применила под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Там находится база украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов.

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