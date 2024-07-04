Россия впервые применила ФАБ-3000 под Красным Лиманом. Там находится база ВСУ для обороны Часова Яра и Тернова

ВКС России впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом

Россия, по предварительным данным, впервые применила под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Там находится база украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернового.

«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое», — пишут авторы канала. Отмечается, что в казармы украинских войск, расположенные в этом районе, могла попасть ФАБ-3000. Согласно предварительной информации, был зафиксирован прилет в район железнодорожной станции. Он был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что армия России наступает у Лимана, прорываясь у Макеевки и Невского.

Фото: РИА Новости

ВКС России впервые применили ФАБ-3000 в зоне СВО в июне

Удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Впоследствии были опубликованы кадры с использованием этого оружия. По информации с мест, удар нанесен по расположению 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Потери украинской армии тогда составили до 70 человек.

В начале 2024 года в России возобновили массовое производство бомбы ФАБ-3000. Этот боеприпас в модификации М54 весит больше 3 тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются бомбардировщики Ту-22М3, при этом сведений об использовании этими самолетами бомб с УМПК нет. В то же время в арсенал Су-34, который несет планирующие бомбы, не входит ФАБ-3000. Однако, как отмечал автор Telegram-канала Fighterbomber, у этого самолета есть теоретическая возможность сбрасывать подобные бомбы: Су-34 способен нести восемь тонн боевой нагрузки.

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской «Азовстали», а новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

При использовании в совокупности с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превратится в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением», отметил эксперт. Кроме того, если ФАБ-3000 оснастить универсальным модулем планирования и коррекции, бомбу можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника.

Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции Алексей Леонков военный эксперт

На Западе оценили эффективность российских авиабомб

Эксперты The Washington Post писали, что воздушные силы России существенно повысили эффективность с увеличением применения планирующих авиабомб. Это привело к успехам РФ на фронте, отмечали аналитики. Силу авиабомб признавали и в рядах ВСУ.

Так, например, спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой указывал, что эти бомбы «просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений». Кроме того, издание привело слова командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина. «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию», — утверждал он.