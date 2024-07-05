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17:36, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о боли в горле

Врач Мясников опроверг миф о том, что мороженое снижает риск развития ангины

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что мороженое не снижает риск развития ангины. Выпуск передачи, в котором специалист развеял распространенный миф о боли в горле, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников опроверг популярное мнение о том, что мороженое снижает риск развития ангины. «Миф, да. Ангина — это инфекционное заболевание: либо вирусное, либо микробное», — объяснил доктор.

По словам врача, в народе также бытует мнение, что мороженое закаляет горло, если есть его маленькими кусочками. «Ничего это не тренирует. Это раз. Во-вторых, почему тогда просто не присасывать кусочек льда? Почему именно мороженое?» — добавил медик.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг еще один распространенный миф о лечении горла. Специалист рассказал, что больное горло нельзя лечить горячим чаем.

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      Олег Давыдов
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