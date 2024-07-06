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04:30, 6 июля 2024Мир

Байден рассказал о своей вере в однопартийцев

Байден заявил, что лидеры демократов в Конгрессе попросят его продолжить гонку

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе никогда не попросят его выйти с предвыборной гонки. Об этом он https://abcnews.go.com/Politics/exhausted-bad-episode-biden-doubles-debate-explanations-abc/story?id=111695168" target="_blank">рассказал в интервью ABC News.

Он категорически отверг вероятность, при которой его однопартийцы предложат ему отказаться от борьбы и уступить место другому кандидату. «Они не сделают это», - заявил 81-летний политик.

Ранее Байден заявил, что намерен продолжить избирательную кампанию, поскольку уверен в способности одержать победу над Дональдом Трампом. При этом провальные для себя дебаты он счел несущественным фактом.

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      Марина Совина
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