Брат советника Зеленского умер в России. Родственники занимали разные стороны в вопросе украинского конфликта

В России умер Владимир Подоляк, брат советника главы ОП Украины

В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщила «Страна».

Издание опубликовало фото с могилы, на нем виден портрет мужчины в военной форме и с погонами полковника. Судя по снимку, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. По информации «Страны», он был военным пенсионером, причем ранее он мог служить в военной разведке.

В феврале советник Зеленского подтвердил наличие у него родственника в России, но отметил, что они не общаются.

Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность? Михаил Подоляк советник главы ОП Украины

Подоляк также указал, что занимает с братом разные стороны в вопросе украинского конфликта. Однако чиновник подчеркнул, что его родственники «никогда не относились к КГБ и ФСБ».

Приемный сын главкома ВСУ надел Z-футболку

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил о поддержке специальной военной операции (СВО) и о желании получить гражданство России. Он записал видео в футболке с символом спецоперации Z, пожелал «смерти бандеровцам» и отметил, что «предатели есть везде, нужно их лучше фильтровать».

Мать Сырского Людмила, проживающая в России, также поддержала проведение спецоперации. Более того, она призвала молодых людей отстаивать интересы страны. «Езжайте и защищайте Россию», — сказала родственница главкома ВСУ. Сообщалось также, что она тяжело переживала назначение сына на этот пост.

При этом выяснилось, что сам Сырский признавался родителям о ненависти к украинцам. Соседка родственников главкома ВСУ рассказала, что когда он последний раз приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.

На Украине провели чистку чиновников с родственниками в России

В 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. По его словам, на государственной службе работают многие сотрудники, у которых есть родственники в Крыму. Глава государства призвал обратить особое внимание на сотрудников правоохранительных и следственных органов. Проверкой госслужащих должна была заняться Служба безопасности Украины (СБУ). По итогам расследования таких граждан пообещали уволить. «Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [для увольнения госслужащих], за мной дело не станет», — подчеркнул он.

При этом контрразведка СБУ обнаружила, что гражданская жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко имеют российское гражданство. Тогда этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о госизмене.