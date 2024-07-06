В России исключили риски распространения бубонной чумы

Роспотребнадзор исключил риски распространения бубонной чумы в России

Риски распространения бубонной чумы в России исключены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о выявлении вспышки бубонной чумы в США.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. (…) В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в стране проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, а в природных очагах организована вакцинация населения по эпидпоказаниям. Благодаря этому за последнее десятилетие в России не зафиксировано ни одного случая чумы у человека.

Также в ведомстве отметили, что в России имеется достаточное количество вакцины против чумы. Кроме того, разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

В феврале издание USA Today писало, что в американском штате Орегон зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой за более чем восемь лет. Специалисты предположили, что человека заразила домашняя кошка.