В США заявили о подготовке Зеленского к сокращению западной поддержки Украины

RS: Зеленскому следует готовиться к сокращению западной поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, настороженно наблюдая за событиями на внешнеполитической арене, готовится к сокращению поддержки Киева со стороны западных союзников в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли.

«Тем временем Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы, и готовится к возможному переизбранию Трампа», — отметил он.

Автор материала указал, что украинский лидер точно так же наблюдал за выборами в Европейский парламент, первым туром парламентских выборов во Франции, а также за предвыборными дебатами между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Кроме того, отметил эксперт, Трамп, в случае возвращения в президентское кресло, может пересмотреть текущую политику Вашингтона в отношении Украины и роль США в Североатлантическом альянсе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что бригада «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) угрожает расправой Владимиру Зеленскому в случае, если он согласится на мирные переговоры с Россией.