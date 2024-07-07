Бизнесмен рассказал об уязвимости ЗРК Patriot

Дотком: ЗРК Patriot беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами, из-за чего необходимо прекратить их поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

«2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков уйдут в дым в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для русских, и они беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами. (...) Может, хватит бросать миллиарды в черную дыру?» — написал он.

По словам Доткома, во всех странах Европейского Союза осталось менее ста систем Patriot.

Ранее стало известно, что из Германии на Украину прибыла третья система ЗРК Patriot. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер.