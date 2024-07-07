Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 7 июля 2024Мир

Бизнесмен рассказал об уязвимости ЗРК Patriot

Дотком: ЗРК Patriot беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами, из-за чего необходимо прекратить их поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

«2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков уйдут в дым в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для русских, и они беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами. (...) Может, хватит бросать миллиарды в черную дыру?» — написал он.

По словам Доткома, во всех странах Европейского Союза осталось менее ста систем Patriot.

Ранее стало известно, что из Германии на Украину прибыла третья система ЗРК Patriot. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      В Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения

      Британия пообещала поставить Украине еще 100 ракет Brimstone

      В Турции произошло землетрясение

      Бизнесмен рассказал об уязвимости ЗРК Patriot

      В России обозначили преграды со стороны США при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

      Мэр российского города оправдался за слова о погибшем на СВО контрактнике

      В Конституции Молдавии захотели закрепить стремление к евроинтеграции

      В российском регионе вспыхнул лесной пожар на площади более семи гектаров

      Партнер Коломойского выехал с Украины по поддельным документам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше