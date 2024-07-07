Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о продолжении миротворческой миссии на Украине

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил об усугублении кризиса в Европе провоенными политиками и продолжении миротворческой миссии на Украине, передает ТАСС.

Сийярто анонсировал еще несколько встреч в интересах урегулирования конфликта на Украине на предстоящей неделе, несмотря на то, что визиты в Москву и Киев в начале июле вызвали недовольство со стороны лидеров Евросоюза.

«Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе», — заявил Сийярто, отметив, что нападки поступают от тех, «кто в течение последних двух с половиной лет постоянно углублял военный кризис в Европе с помощью поставок оружия, фантазий об отправке наземных войск и слухов об использовании ядерного оружия».

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Орбана в попытке посеять смуту в Евросоюзе после этой встречи. В МИД Венгрии на это ответили, что являются суверенной страной, и Будапешт не намерен реагировать на критику.