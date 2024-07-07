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17:45, 7 июля 2024Мир

В Конгрессе США заявили о необходимости Байдену передать президентскую эстафету

Конгрессмен Шифф: Байдену стоит передать президентскую эстафету
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Нынешнему президенту США Джо Байдену стоит передать президентскую эстафету другому кандидату. Такое заявление сделал член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает ТАСС.

Шифф, будучи избранным демократом от штата Калифорния, считает, что Байдену необходимо одерживать победу над Дональдом Трампом с подавляющим преимуществом, либо дать возможность это сделать человеку, способному на такое.

Он добавил, что нынешний вице-президент США Камала Харрис «была бы феноменальным президентом» и могла бы победить на выборах с подавляющим преимуществом. Помимо этого, Шифф отметил, что решение о продолжении или прекращении предвыборной борьбы Байдена «должно быть принято оперативно».

Ранее стало известно, что между ведущими семьями Демократической партии США — действующего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — сложились не очень хорошие отношения, что может иметь негативный эффект для партии.

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      Валентин Карант
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