Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США

FT: в Демпартии США сложилось «столкновение кланов» Байдена, Обамы и Клинтон

Между ведущими семьями Демократической партии США — действующего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — сложились не очень хорошие отношения, что может иметь негативный эффект для партии. Об этом стало известно Financial Times (FT) от сторонников демократов.

По их словам, Байден «питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом «Лиги Плюща» (название самых престижных университетов США): между его семьей и Клинтонами не было хороших отношений. Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон в выдвижении на пост главы государства, а не его. Также Обама «навлек на себя гнев» Клинтонов, когда в 2008 году стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.

Издание называет ситуацию «столкновением кланов», которое формирует «слой недоверия в и без того расколотой партии», которая находится «в историческом кризисе».

По словам давнего стратега демократов Хэнка Шейнкопфа, среди членов партии нет единства. Он указал на увеличивающийся разрыв между ее традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой. Семьи Обамы, Байдена и Клинтон «представляют разные фракции».

В материале отмечается, что многие демократы надеются на то, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако знакомые к президенту и его команде источники предупреждают о возможном противоположном эффекте. Один из главных спонсоров демократов заявил, что это будет «контрпродуктивно».

Ранее The Washington Post писала, что неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах привело к развитию политического кризиса, который приобрел эффект «снежного кома». Команде главы государства не удалось предотвратить последствия провала, поэтому демократы начали разрабатывать план по усилению позиций вице-президента Камалы Харрис.

