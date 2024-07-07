В США заявили о провальных попытках команды Байдена сдержать кризис после дебатов

WP: команда Байдена не смогла сдержать кризис после его провала на дебатах

Неудачное выступление американского президента Джо Байдена на предвыборных дебатах привело к развитию политического кризиса. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP), отметив, что команде главы государства не удалось предотвратить последствия провала.

Авторы материала обратили внимание, что кризис приобрел эффект «снежного кома». Они также предупредили, что ситуация продолжит ухудшаться.

В статье отмечается, что сторонники политика в частном порядке признались, что «больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене». По данным издания, после выступления главы государства демократы начали разрабатывать план по усилению позиций вице-президента Камалы Харрис, которая может заменить Байдена в качестве кандидата на выборах.

Ранее стало известно о хаосе в Демократической партии после провала Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.