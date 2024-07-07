Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 7 июля 2024Россия

В Подмосковье лифт с подростком сорвался и пролетел несколько этажей

В Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Это случилось в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. По данным издания, лифт резко набрал скорость на 10 этаже и остановился на третьем. Школьница получила травмы головы. Ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Москве на Малой Калитниковской улице в девятиэтажном доме сорвался лифт с 17-летней девочкой и собакой. Падение кабины затормозила сработавшая ловушка, в результате никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД рассказали о роли США в атаках ВСУ на российские регионы

      В Подмосковье лифт с подростком сорвался и пролетел несколько этажей

      В России прокомментировали планы Японии вернуть Курильские острова

      Раскрыт график Путина на ближайшие дни

      Названы причины опасений США по введению новых санкций против России

      Сотрудники метро Петербурга сломали руку коллеге после ее жалобы начальству

      Назвавшему батальон «Ахмат» тиктокерами военкору пришлось извиняться

      Эрдоган призвал Запад оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа

      Глава МИД Венгрии попросил провоенных политиков ЕС «пристегнуть ремни безопасности»

      В США заметили опасение Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше