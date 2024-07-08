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15:01, 8 июля 2024Мир

Министр обороны Нидерландов заявил о скорой поставке Украине F-16 и частей Patriot

Министр обороны Нидерландов Брекелманс: Киев скоро получит F-16 и части Patriot

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина скоро получит истребители F-16 и части для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в социальной сети Х по итогам визита в Киев.

«Мы в скором времени поставим F16 и части систем Patriot: это крайне важно и срочно», — написал Брекелманс.

В своей публикации глава оборонного ведомства также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за прием. Брекелманс отметил, что ожидает усиления военной поддержки Украины со стороны Нидерландов и налаживания тесного сотрудничества между сторонами.

7 июля Брекелманс, недавно получивший пост министра обороны, а также новый министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп приехали на Украину с первым официальным визитом.

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      Елизавета Мытарева
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