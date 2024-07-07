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20:28, 7 июля 2024Мир

Два новых министра европейского государства посетили Украину

Новые главы МИД и Минобороны Нидерландов посетили Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Недавно назначенные министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и глава МИД этой европейской страны Каспар Вельдкамп приехали на Украину со своим первым официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Брекельманс и Вельдкамп пообещали Киеву, что Украина может рассчитывать на постоянную поддержку королевства, а также на скорую поставку истребителей F-16. Брекельманс подчеркнул, что Нидерланды и дальше будут обучать украинских солдат и поставлять стране вооружение.

Во время визита министры провели встречи с украинскими коллегами и президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Германия, Румыния и Нидерланды предадут Киеву три новых зенитных ракетных комплекса Patriot.

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