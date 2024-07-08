69-я параллель
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14:25, 8 июля 202469-я параллель

Появились кадры с похожим на монстр-трак российским арктическим вездеходом

На «Иннопроме» представили арктический вездеход, похожий на монстр-трак

На выставке «Иннопром» продемонстрировали огромный вездеход «Русак», предназначенный для работы в условиях Арктики и похожий на монстр-трак. Кадры с уникальной российской техникой появились в Telegram-канале «Север-Пресс | Новости Ямала».

На выложенных кадрах видно, что высота колес представленного на выставке арктического автомобиля почти равна росту человека. Для того, чтобы посетители выставки могли изучить устройство кабины авто, к двери пришлось приставлять стремянку.

Уточняется, что автомобиль сможет потреблять экотопливо и работать при крайне низких температурах.

Ранее российская компания-производитель арктических внедорожников «Трекол» показала фотоснимки своей новой разработки — пикапа «Арктика 8x8». Вес автомобиля превышает шесть тонн, пикап способен везти до четырех тонн полезной нагрузки. На автомобиле установлен двигатель производства Ярославского моторного завода с мощностью до 210 лошадиных сил.

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      Марк Леонов
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