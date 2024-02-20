Похожий на монстр-трак арктический пикап весом более шести тонн показали на фото

Производитель показал фото похожего на монстр-трак 6-тонного арктического пикапа

Российская компания-производитель арктических внедорожников «Трекол» показала фотоснимки своей новой разработки — похожего на монстр-трак арктического пикапа «Арктика 8x8». Фотографии опубликованы на официальном сайте компании.

Как следует из описания на сайте производителя, вес автомобиля превышает шесть тонн, пикап способен везти до четырех тонн полезной нагрузки. На автомобиле установлен двигатель производства Ярославского моторного завода с мощностью до 210 лошадиных сил.

«Транспортное средство (...) позволяет с легкостью перевозить грузы по слабонесущим и плотным грунтам, в условиях бездорожья (...) Вездеход укомплектован шинами сверхнизкого давления (...), которые имеют большую площадь опоры на грунт и отличаются высокими амортизирующими свойствами», — сообщает производитель.

Для управления таким пикапом потребуются удостоверение тракториста-машиниста и права категории АIII.

Ранее сообщалось, что разработанный специально для Арктики и похожий на монстр-трак автобус «Урал-427701-75» успешно прошел испытания на пересеченной местности.