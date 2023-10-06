Подведены итоги испытаний разработанного для Арктики монстр-автобуса

Разработанный для Арктики и похожий на монстр-трак автобус прошел испытания

Разработанный специально для Арктики и похожий на монстр-трак автобус «Урал-427701-75» успешно прошел испытания на пересеченной местности. Итоги обкатки техники подвели на сайте правительства Челябинской области.

По сообщению правительства региона, несмотря на выявленные мелкие недочеты, в целом техника хорошо справилась с поставленной задачей. Выявленные недостатки обещают исправить в ближайшее время. Испытания длились десять дней, за которые автобус проехал более девятисот километров.

«Нам важно было узнать, как поведет себя машина на колесах низкого давления, отвечающих за проходимость, именно при перемещении в затрудненных условиях. Это важно, потому что в тех территориях, для которых он предназначен, путь нередко пролегает именно по болотистой местности», — приводит правительство региона слова директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиля Закирова, возглавляющего проект.

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. В нем есть системы кондиционирования, а также usb-розетки. Ожидается, что в производство техника поступит в 2024 году.

Монстр-траки — автомобили с огромными колесами, рассчитанные для экстремальных условий или специальных соревнований.

Ранее сообщалось, что для Арктики разработали новую полярную экипировку.