Кириенко: Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» ежегодно

Российский президент Владимир Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» ежегодно, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет РИА Новости.

На церемонии награждения победителей конкурса он уточнил, что мероприятие будет проводиться каждый год. «По итогам сегодняшней встречи он [Путин] уже дал нам всем поручение о том, чтобы конкурс "Это у нас семейное" был ежегодным», — подчеркнул Кириенко.

Ранее стало известно, что большинство россиян (83 процента) поддерживают проведение конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», 77 процентов уверены, что проект способствует сближению поколений.