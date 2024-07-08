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14:54, 8 июля 2024Ценности

Россиянам раскрыли секреты выгодного шопинга летом

CDEK.Shopping рекомендовал использовать промокоды для выгодного летнего шопинга

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Эксперт сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина раскрыл шесть секретов выгодного шопинга летом. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь россиянам порекомендовали использовать промокоды и кешбэк-сервисы, чтобы сэкономить деньги на покупке новых предметов гардероба. Кроме того, следует искать распродажи в ресейл-магазинах. «Многие винтажные магазины проводят летнюю распродажу и сбыт старых поставок», — отметила она.

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По словам Зубениной, важно также изучать социальные сети любимых брендов, чтобы отследить информацию о распродажах, скидках и различных конкурсах и розыгрышах. Часто выгодней приобретать новые вещи можно на зарубежных сайтах — в этом помогут специальные сервисы. К тому же нередко иностранные марки проводят распродажи.

«Убедитесь, что вы покупаете то, что вам действительно нужно. Спланируйте свои покупки заранее, чтобы не поддаваться соблазну импульсивных действий», — заявил специалист в заключение.

В мае психолог развеяла миф о пользе шопинга.

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      Карина Черных
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